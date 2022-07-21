Omolo ve Mandjeck ile işimiz kalmadı

Kocaelispor’da geçtiğimiz sezon forma giyen Kenyalı Johanna Omolo ile Kamerunlu Georges Mandjeck ile karşılıklı fesih öncesi ödeme taahhüdünde bulunulmuştu. Yeşil siyahlı yönetim bu ödemeleri gerçekleştirdiği ve yaklaşık 40 bin Euro’yu futbolcuların hesaplarına yatırdı. Böylece iki futbolcunun da dosyaları tamamen kapanmış oldu.