Onur Öztonga’nın bonservisi 2 milyon kiralama bedeli ise 300 bin lira oldu

Geride bıraktığımız sezon Fethiyespor ile şampiyonluk yaşayan ve sezon boyunca formayı üzerinden çıkarmayan Onur Öztonga için Kocaelispor Kulübü tarafından kiralama ve bonservis bedelleri belli oldu. 2025’e kadar yeşil siyahlı kulüple sözleşmesi bulunan Onur için Kocaelispor Kulübü 300 bin kiralama bedeli, 2 milyon lira ise bonservis bedeli belirledi. 2000 doğumlu futbolcu Fethiyespor forması ile 35 maç sahada kaldı. Adı İçel İdmanyurdu ve Fethiyespor ile geçen başarılı futbolcunun geçen sezon formasını giydiği Fethiyespor bu yıl da kiralık olarak Onur’u transfer etmek istiyor. Onur sezonun açıldığı günden beri Kocaelispor ile takımla antrenmanlara çıkmadı.