Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den ‘’Çevre Ayı’’ etkinlikleri

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, “Haziran- Çevre Ayı’’ faaliyetleri kapsamında, daha yaşanabilir bir dünya için çalışanlarının yanı sıra tüm toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bu yıl da aktiviteler düzenledi. İzlediği küresel planlar çerçevesinde çevre konusundaki olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmesi, doğaya ve çevreye karşı olan sorumluluğun ve bilincin aşılanması için “Çevre Ayı” faaliyetlerini sürdürüyor.

“HEDEFİMİZ, OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK”

“Doğal kaynakların verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevre ile dost üretim teknolojileri kullanarak daha yeşil ve daha yaşanabilir dünyaya katkı sağlamak en önemli önceliğimiz,” diyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye CEO’su Erdoğan Şahin, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek adına, ‘’Toyota 2050 Çevre Hedefleri’’ ve ‘’Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’’ doğrultusunda iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için aktiviteler gerçekleştirerek çevre üzerinde oluşan olumsuzlukları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, haziran ayı boyunca düzenlediği etkinlikler ve çalışmalarla doğa ve çevre konusuna dikkat çekiyor. ‘’Çevre Ayı’’ kapsamında fabrikanın çeşitli noktalarına farkındalık yaratmak amacıyla ‘’Toyota 2050 çevresel hedefleri’’ afişlerini görselleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarından başlayarak çevre bilincinin artırılmasını amaçlıyor. Şirket, su, enerji ve atıkları azaltma görsellerini tüm alanlarda paylaşılarak çevresel duyarlılık konusuna vurgu yapıyor.

RESİM YARIŞMASI, FİLM ETKİNLİĞİ…

Çevreye saygılı iş süreçleri geliştirmek ve şirket içi faaliyetlerde tüm kaynakların daha tasarruflu kullanılması için çalışanlarıyla “Print- Çıktı Azaltma” aktivitesi gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, böylece kağıt israfına da dikkat çekiyor. Çalışanlarının çocuklarına erken yaşta çevre bilinci ve doğaya karşı sorumluluk duygusunu aşılamaya yönelik iklim değişikliği ve etkilerine karşı farkındalık kazandıracak ‘’İklim Eylemi CO2 Azaltıyorum" konulu resim yarışması düzenleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ayrıca “Ecogiller-2” filmini de çocuklara izlettirdi. “Çevre Ayı” kapsamında, “İklim Eylemi ve Toyota 2050 Çevre Hedefleri” yazan rozet ve magnetler de tüm çalışanlara dağıtıldı.