YRP Gölcük’te gençler Kul’a emanet

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nda görev değişikliği yapıldı. Partiden yapılan açıklamaya göre YRP Gölcük İlçeGençlik Kolları Başkanlığı’na Kazım Kul getirildi.Kul’a görev belgesini bizzat YRP Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt verdi.

“MAAŞLI TROLLERİMİZ YOK”

Görevlendirme sonrasında basına hitap eden Başkan Bayazıt, “Belediye başkanımızın vatandaşın yanında olmasını bekliyoruz. Tüm Gölcüklü hemşerilerimizin refaha ermesi için, teşkilatlarımız canla başla çalışıyor. Müjdeler olsun refah geliyor. Yeniden Erbakan geliyor. Her gün halkımızın içindeyiz. Halkımızın partimize çok yoğun ilgi gösterdiğini sürekli görüyoruz. Halkımız liderimizi ve partimizi güvenilir bir liman olarak görüyor. Haber ajanslarımız, maaşlı trollerimiz yok. Tek başımıza bu millet için mücadele ediyoruz” dedi.

KAZIM KUL KİMDİR?

1995 Trabzon/ Of doğumlu olan Kul, Giresun üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi, uluslararası ilişkiler bölümü mezunu.Geçtiğimiz yıllarda Erbakan Vakfı Üniversite Temsilciliği, Giresun İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Giresun İl Teşkilat Başkanlığı yapan Kul, bir süredir de Gölcük İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı görevini yürütüyordu.