Trafo patladı elektrik verilemiyor

Alınan bilgiye göre Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesindeki Tevfik Büyük Cami yanındaki trafoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanmaya başlayan trafo, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Trafoda çıkan yangın nedeniyle 21 sokakta bir süredir elektrik kesintisi yaşanıyor. Trafodaki arızanın giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.