Yıldız’dan Kaymakam Gözen’e ziyaret

İlçe başkanlığına seçildikten sonra yoğun bir tempoda çalışan Yeniden Refah Partisi (YRP) Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da ilçe de ziyaretlere başladı. Ziyaretlerine Çayırova İlçe Kaymakamı Hasan Gözen’i ziyaretle başlayan Başkan Yıldız’a ilçe başkan yardımcıları Bilgin Karadağ, Muhammet Öğüt, Muharrem Ağyol ve YRP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Turan eşlik etti.
KİTAP HEDİYE ETTİ
Yıldız ve ekibi, daha güzel bir Çayırova için Kaymakam Gözen ile fikir alışverişi ve istişare yaptı. Ziyaret sonunda Kaymakam Hasan Gözen’e kitap hediye eden Başkan Yıldız, misafirperverliklerinden ötürü Kaymakam Gözen’e teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.