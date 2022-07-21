21 Tem 2022 - 14:46- Siyaset G: 21 Tem 2022 - 14:48

Yıldız’dan Kaymakam Gözen’e ziyaret

YRP Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, Çayırova İlçe Kaymakamı Hasan Gözen’i makamında ziyaret etti
Yıldız’dan Kaymakam Gözen’e ziyaret mask
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İlçe başkanlığına seçildikten sonra yoğun bir tempoda çalışan Yeniden Refah Partisi (YRP) Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız, yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da ilçe de ziyaretlere başladı. Ziyaretlerine Çayırova İlçe Kaymakamı Hasan Gözen’i ziyaretle başlayan Başkan Yıldız’a ilçe başkan yardımcıları Bilgin Karadağ, Muhammet Öğüt, Muharrem Ağyol ve YRP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Turan eşlik etti.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Yıldız ve ekibi, daha güzel bir Çayırova için Kaymakam Gözen ile fikir alışverişi ve istişare yaptı. Ziyaret sonunda Kaymakam Hasan Gözen’e kitap hediye eden Başkan Yıldız, misafirperverliklerinden ötürü Kaymakam Gözen’e teşekkür etti.
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21 Tem 2022 - 14:46 - Siyaset

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