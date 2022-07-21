Korkmaz: Sınavlar, ülkemizde eleme aracıdır

Kocaeli Öğrenci Veli-Derneği Başkanı Beyhan Korkmaz, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) sonuçların açıklamasından sonra konu üzerine bir açıklama yaptı. Korkmaz, yapmış olduğu açıklamada, “Siyasilerin elinde, oyuncak olmuş bir eğitim sistemi, çocuklar için başlı başına bir kaygı kaynağı olmaya devam ediyor. Sevgili Veliler; Sınav sonuçları üzerinizden, çocuklarınıza, psikolojik şiddet uygulayarak onların ruh sağlığının bozulmasına asla izin vermeyiniz. Bu zorlu yarışta, şartların aslında hiçte eşit olmadığının farkına varınız. Çocuklarınızı asla başkaları ile kıyaslamayın ve eğitimin bir süreç olduğunu, başarının istikrarlı bir şekilde çalışmaktan geçtiğini hatırlatınız. Sınavlar başarı kriteri değildir. Aksine ülkemizde, bir eleme aracıdır” ifadelerine yer verdi.

“203 BİN 788 ADAY SINAVA GİRMEMİŞTİR”

Açıklamasını sürdüren Korkmaz, “Açıklanan sınav sonuçları, çocukların eğitiminin yerle yeksan olduğunu, pandamide, eğitime ulaşmakta yaşanan sorunların ve fırsat eşitsizliğini gözler önüne sermiştir. Tam tamına 96 bin 516 öğrenci temel Yeterlilik sınavından sıfır puan aldı. Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287’si sınava katılmış, 226 bin 31 aday sınava bile girmemiş ya da girememiştir. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan, 1 milyon 852 bin 678’i sınava girerken, 203 bin 788 aday sınava girmemiştir” dedi.

“TEK SEVİNCİMİZ İLİMİZDEN BİRİNCİNİN ÇIKMASI”

Son olarak Korkmaz, “Sonuç olarak hiçbir test grubunun basari ortalaması %50 ye ulaşamamıştır. Sınavları kaldırarak, siyasi popülist yaklaşımlarla, gençleri üniversiteli yapmak çözüm değil, önemli olan kaynakların gençler için kullanılması ve parasız, bilimsel, kamusal laik eğitime ulaşmalarının sağlanmasıdır. Eğitimin niteliği artmadan, üniversitelerin basari oranı artmayacak ve Okulların açtığı paralı kurs programlarıyla, çocukların oyalanma ve üzerlerinden sınav parası kazanmanın ötesine geçilemeyecektir.Kocaeli Öğrenci Veli Derneği olarak, tek sevincimiz ilimizden birincinin çıkmasıdır” şeklinde konuştu.