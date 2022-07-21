Uzm. Dr. Aynur İbrahimova Atakent Cihan Hastanesi’nde

Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü Özel Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu genç ve dinamik hekimler ile genişletmeye devam ediyor. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu artırarak sürdürme misyonu ile hekim kadrosuna yeni dahil edilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Aynur İbrahimova, hasta kabulü yapmaya başladı.

UZM. DR. AYNUR İBRAHİMOVA KİMDİR?

1990 yılında Azerbaycan’ın Bakü Kenti’nde doğan Uzm. Dr. Aynur İbrahimova, Azerbaycan Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan İbrahimova, çalışma hayatına aynı üniversitede başladı. Temmuz ayı itibari ile Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Aynur İbrahimova, şu alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

Sağlıklı Çocuğun İzlemi

Yenidoğan Takibi

Büyüme Gelişmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Ek Gıdaya Geçiş

Obez veya Kilo Alamayan, Boy Kısalığı Olan Çocuğun Değerlendirilmesi

Aşılama

Alerji ve Solunum Sistemi Hastalıkları

Çocuklarda Ateşli Hastalıklar

Kansızlık ve Vitamin Eksikliklerinin Değerlendirilmesi

