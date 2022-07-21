Uzm. Dr. Kaan Hancı, Atakent Cihan’da hasta kabulüne başladı

Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından olan Kemalettin Akkurt’un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü ve hizmet kapsamına dahil ettiği yeni uygulamalar ile Kocaeli’de ivme yakalayan Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu genişleterek büyümeye devam ediyor. Hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Atakent Cihan Hastanesi hekim kadrosuna yeni dahil olan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kaan Hancı, hasta kabulü yapmaya başladı.

UZM. DR. KAAN HANCI KİMDİR?

1990 yılında Ordu’da doğan Uzm. Dr. Kaan Hancı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Hancı, Atakent Cihan Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. Çalışma hayatına Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde başlayan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kaan Hancı, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hasta kabulü yaptı. Temmuz ayı itibariyle Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Hancı, şu alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

•Koroner Arter Hastalığı (Damar sertliği)

•Miyokardİnfarktüsü (Kalp krizi)

•Ritim ve İleti Bozuklukları (Aritmi)

•Kalp Kapak Hastalıkları

•Aort Damarı Hastalıkları

•Periferik Damar Hastalıkları (Bacak Damarı Hastalıkları)

•Karotis Arter Hastalıkları

•Aort Anevrizması

•Kalp Yetmezliği

•Doğumsal Kalp Hastalıkları

•Hipertansiyon

•Hiperlipidemi (Kolesterol Yüksekliği)