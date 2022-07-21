Tartıştığı eşini başından vurdu

Alınan bilgiye göre Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak adresinde bulunan Tersan apartmanından gelen silah sesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde 28 yaşındaki Birgül Göksu'yu tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Göksu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın zanlısı Yakup G. polis ekiplerine teslim olurken polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Göksu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Yakup G. ise sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.