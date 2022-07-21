2 çocuk babası intihar etti

Derince Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden, elektrikçilik yapan 37 yaşındaki Mehmet Ali Yaman geçirdiği bunalım sonrasında gece ailesi yattıktan sonra kendisini doğalgaz borusuna iple asarak canına kıydı. Yaman, sabah saatlerinde eşi tarafından asılı olarak bulunurken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk babası Yaman'ın cenazesi otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Yaman'ın cenazesi bugün Körfez Fatih Mahallesi Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verilecek.