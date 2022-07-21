Büyükşehir meclisinde madde bir tartışma bir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 127 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Meclis toplantısı öncesi muhalefet önergeleri sunuldu. İyi Partili meclis üyeleri tarafından sunulan önergede Mimar Sinan köprüsüne ek merdiven yapılması önerildi.

CHP BİR KEZ DAHA AKTARMA İSTEDİ

CHP Grubu meclis öncesi divana önergeler sundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir imzası ile sunulan önergede ulaşımda aktarma sisteminin getirilmesi talep edildi. Önergede, “Ulaşım Park bünyesinde bulunan belediye araçları, ilk yarım saat indi bindi yapan yolcular için kent kart aktarma ile ilave ücret ödemeden seyahat hakkına sahip olmalıdır. Burada özel halk otobüsü esnafının mağdur olmaması içinde özel ve kamu toplu bir havuz çalışması yapılarak aktarma gerçekleşebilir” ifadeleri kullanıldı. Başkan Büyükakın cevaben, “Aktarmalarda belli bir süre ücretsiz. Normalde aktarmalarda ilk yarım saat ücretiz. Bizlerle anlaşma yapmayan hatlarda bunu yapamıyoruz. Kooperatif kabul etmiyor” dedi.

“BAYRAMDA MEZBAHANE NEDEN 12.00’DA KAPANDI?”

Ünal Özmural ve Engin Taşdemir’in imzasını taşıyan bir diğer önergede kurban bayramında hijyenik olmayan kesimler soruldu. Daha hijyenik ortamlarda kesimleri gerçekleşmesi için mezbahanenin daha aktif kullanılması önerildi. Önergede, “İzmit’teki mezbahane geçmiş kurban bayramlarında olduğu gibi kesimlerin en çok olduğu bayramın birinci günü öğlen saat 12:00 kapatılmıştır. Bayram süresince bitişiğinde hayvan pazarında hayvan satışları devam ederken mezbahanenin kapatılmasının gerekçesi nedir? İleri ki dönemler için halkın mezbahaneyi daha aktif kullanması, atıkların değerlendirilmesi ve daha hijyen kesimlerin sağlanması için büyükşehir inmez bahanelerin kullanılmasını artırmak için alt belediyeler ile ortak yürüttüğü bir çalışması var mıdır?” diye soruldu.

“İKİNDİYE DOĞRU BİTTİ”

Konu ile ilgili cevap veren Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, “ Mezbahenelerde ön hazırlı yapıyor. İkindiye doğru bitti. Öğlen kapatıldığı bilgisi doğru değil” dedi. CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural ise, “12.00 kapatılma gerekçesi başvuru olmaması olabilir. Satışlar devam ederken kesim için talepler devam ediyor. Belki nöbetçi birkaç arkadaş bırakılabilir. Yalnız izmit belediyesi için konuşuyorum. Sadece 2 buçuk ton değerlendirilebilir atık toplandı. Belki alt belediyeler ile bir komisyon kurulabilir. Bunla ilgili bir çalışmaya gerek var diye düşünüyorum. Mezbahaneler tüm bayram süresince aktif olarak kullanılabilir” dedi. Başkan BüyükakınÖzmural’a, “Siz meclis üyesisiniz. Bir başka şapkanız da belediye başkan yardımcısı sıfatı. İcrai işler gerektirmeyen konular. Meclisten enim ekstra bir talimat vermeme gerek yok” dedi.

“ALİKAHAYA’DAKİ İŞÇİLER İŞE ALINSIN”

CHP Grubu tarafından sunulan bir başka önergede ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZAYDAŞ tarafından kurulacak fabrika ile ilgili öneri sunuldu. Öneride, “Alikahya bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır çöp kokusundan muzdarip olduğunu defalarca bu mecliste dile getirdik. Önerimiz, yapılacak bu tesise mutlak suretle Alikahya, Solaklar ve Durhasan mahallesinde oturan işsiz vatandaşlarımızın işe alınmasında öncelik sağlanması bir nebze olsun orada yaşayanlara katkı sunmak açısından faydalı olur. Cefasını çeken mahalle sakinlerinin en azından birazda sefasını sürmesi en doğal haklarıdır” ifadeleri kullanıldı.

“KENT KONUT NE ZAMAN İHTİYACI OLANLAR İÇİN EV YAPACAK”

Meclis toplantısının ilk 2 maddesine CHP grubu muhalefet şerhi koydu. Kent Konut’un harfiyat işine şerh konulması ile ilgili konuşan Engin Taşdemir, “Kent Konut ile ilgili sürekli hafriyat atığı ile ilgili gündem maddesi geliyor. Kent konut ne zaman kentteki maddi durumu olmayan insanları için konut yapacak. Kent konut hafriyatçılık yapıyor. Tuana evleri tamamlandı. Kent konuttan ev alanlar için bir kıstas aranıyor mu?” dedi. Başkan Büyükakın ise, “ Sağlık kentte şart var var ama diğer dairelerde bir gelir şartı yok” dedi.

“KENT KONUTUN YAPMASI İÇİN MÜCADELE VERDİK”

TOKİ’nin ev alacaklar için başka evi olmayacak şartını hatırlatan Orhan Tanış’a, “Tuana’da öyle bir şart yoktu. Yeniden bir şey yapılırsa başka konutu olmamak gibi bir şart konulabilir. Başkan Büyükakın ise, “Türkiye’de yol yapımı inşaatlar devam ettiği sürece taş almak lazım. Taş alınan yerlerin bir şekilde kapanması lazım. Ben genel sekreterken bu işlerin Kent Konut’a aktarmak için büyük bir mücadele verdim. Kentteki rehebilitasyon işlerinin neredeyse tamamı kent konut üzerinden yapılıyor. Bütün dolgu işlemleri bizim tarafımızdan yapılıyor” dedi.

“YÖNETİMLERDE SADECE BÜROKRATLAR VAR”

CHP’li Engin Taşdemir’in yönetim kurullarında muhalefetten arkadaşlar olsaydı daha sağlıklı olurdu sözleri sonrası mecliste yeni bir tartışma başladı. Başkan Büyükakın iktidardan da isimlerin olmadığını savundu. Neden muhalefetten isim olsun diye soran Büyükakın, “Niye olsun. Sadece para alınsın diye mi? Sırf meclis üyelerine ödemeye yapılsın diye mi yönetim kuruluna yazılsın. Oralar Sayıştay tarafından denetleniyor. Biz siyaset değil miyiz? Sadece muhalefet mi siyaset? Gerek yok. Maksat denetimse denetime açabiliriz. Akıllarda soru işareti bırakacak şekilde soruyorsunuz? Orada sadece bürokratlar var” dedi.

“SİYASET YAPMANIZ İÇİN BU BİLGİYİ SİZE VERMEM”

Engin Taşdemir ise, “Biz şeffaflık açısında muhalefetten bir kişinin bulunmasını öneriyoruz. Bu sizin takdiriniz” dedi. Büyükakın ise, “Değiştirdiğimizde elde edilecek faydayı denetim olarak açıklıyorsunuz. Denetimse mesele ben tüm kapıları açayım denetleyin. İllaki yönetim kuruluna girerek olmaz. Yönetim kuruluna girerek denetim olmaz. Gizlisi saklısı yok. Siz siyaset yapmak için bir bilgiyi isterseniz ben bu bilgiyi size vermem” dedi.

Mecliste, İnönü Caddesi Cebir Apartmanı birinci katında bulunan dairenin satın alınması başkanlık makamına yetki verilmesi istendi. Yetkinin ardından binanın satın alınması işlemleri başlayacak. Binanın Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği’ne tahsis edilmesi bekleniyor.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ BİNASI

Mecliste toplantısındaki bir diğer satın alma maddesi ile Demokrasi Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bina. Şu anda özel bir ağız ve diş sağlığı merkezi tarafından kullanılan binanın yaklaşık 30 milyonluk bir bütçe ile satın alınması için başkanlık makamına yetki verilmesi istendi. Muhalefet grubu söz konusu maddeye muhalefet şerhi koydu. Satın alınmak istenen binada Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına verilmesi hedefleniyordu. CHP’liler 30 milyon liralık bir mevlanın ekonomik krizde fazla olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın Sağlık hizmetleri Müdürlüğü olacağı için şehir merkezinde olması gerekiyor. Başvurular yapılacak. Bugün bir arsa alıp yapalımdesek daha fazla tutar. Mülk ediniyoruz. Bu kadar sıkıntıya rağmen aslanlar gibi mülk alıyoruz. Paramız var tüm sorunlar için çalışıyoruz” dedi.

TOPLU TAŞIMADA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Kocaeli genelinde hizmet veren 2 bin 126 özel halk otobüsünün dönüşümü maddesi de mecliste görüşüldü. Büyükşehir belediyesi hatlarda ihtiyaç fazlası olan özel halk otobüslerinin dönüştürerek P plaka vermek istedi. Kocaeli Üniversitesi ve KOTO tarafından kent genelinde yapılan P plaka ihtiyaç çalışmasında kent genelinde 500 P plakaya ihtiyaç olduğu belirlendi. Söz konusu madde meclisten oy birliği ile geçti. Kararın meclisten geçmesinin ardından ihale yapılmadan özel halk otobüslerine P plaka verilmesi süreci hızlanacak. Konu ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Bir karar alındığında beğenenler ve beğenmeyenler var. Servisçiler bu karar karşı Herkesi mutlu edemiyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi bir bedel ödemeyecek.