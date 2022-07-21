Arpacı: İki eczaneden biri kapanacak

Asgari ücret ve memur maaşlarına enflasyon kaybını dahi karşılamayacak artışlar yapılmasının hemen ardından birçok temel gıda ürününe zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi. Buna göre tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kurunda temmuz itibariyle yüzde 25 zamma gidildi. İlaçlar Euro üzerinden alınıyor ve bu kur sabitleniyor. İlaç alımlarında Euro kuru 6,29 liraydı. Bu kararla 7,86 liraya çıkarıldı. Yapılan bu zam zor durumda olan eczacılara yansımayacak. Yapılan zam doğrudan ilaç sanayisini ayakta tutmaya yarayacak

“SANAYİCİ İÇİN YAPILMIŞ BİR İYİLEŞTİRME”

Piyasada ilaç bulmakta zorlandıklarını ifade eden Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, “Maalesef piyasaya ilaç sunulamıyor. Biz de hastalara ilaç ulaştıramıyoruz. Bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yüzde 25’lik bir zam geldi ama bu eczanelerdeki ilaç karlılıklarına yansımış bir iyileştirme değil. Bu sanayinin bir şekilde ayakta kalması için yapılan bir iyileştirmeydi. Bizim istediğimiz karlılıklarda baremler var. 1 TL’den 10 TL’ye kadar olan ilaçlarda kar yüzde 25’ti. 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda da yüzde 25’ti. Fiyatlar arttıkça kar oranları düşüyordu. Şimdi 10 TL’ye ilaç yok” dedi.

“ZAM GELDİĞİNDE ZARAR EDİYORUZ”

Son gelen zamlarla birlikte 100 liranın altında kalan ilaç sayısının bir hayli azaldığını ifade eden Başkan Arpacı, “Giderlerimiz çok arttı. Elektrik giderlerimiz 4 katına çıktı. Personel giderlerimiz arttı. Sürekli bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Bütün maliyetlerimiz artmasına rağmen gelirlerimiz artmadı. İlaca zam geldiğinde zarar eden bir meslek kuruluşu haine geldik. Bu zam eczacılara can suyu olmadı. Elaman çalıştıramıyoruz. Açılış borçlarını ödeyemiyor arkadaşlar. Durum bu kadar kötü. Bu iyileştirme bizi bir noktaya getirmedi. Karlılık baremlerinin güçlenmediği sürece eczacıların ayakta kalma imkanı yok” ifadelerini kullandı.

“İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANACAK GİBİ DURUYOR”

Arpacı açıklamasının devamında, “Yapılan iyileştirmenin bize faydası olmadığı gibi zararı oldu. Sanayiyi bir şekilde ayakta tutuyor ama eczanedeki geliri yüzde bir bile etkilemiyor. Biz sağlık sisteminin ayakta kalması için emek sarf ettik ama karşılığını alamadık. 2014 yılında yayınlanan ve 2019 yılında küçük bir güncelleme yapılan İlaç fiyat baremlerini güncellenmesini istiyoruz. Şu anda iki eczaneden biri kapanacak gibi duruyor. Bu fark vatandaşın cebinden çıkıyor ama eczacılara yansımıyor fabrikalara yansıyor. Biz zamların vatandaşa yansımasını da istemiyoruz. Baremlerin güncellenmesini istiyoruz. Baremler güncellenmediği sürece ayakta kalmamız mümkün değil” dedi.