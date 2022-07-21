21 Tem 2022 - 19:42- Asayiş G: 21 Tem 2022 - 19:43

Tartıştığı eniştesini sokak ortasında vurdu

Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde daha önceden husumetli olduğu eniştesi ve ablasıyla karşılaşan şahıs çıkan kavgada eniştesi tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Tartıştığı eniştesini sokak ortasında vurdu mask
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Alınan bilgiye göre Yavuz Ö. isimli şahıs yanında oğlu ile birlikte Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yürürken daha önceden aralarında bıçaklama olayı nedeniyle husumet bulunan eniştesi Cemalettin A. ve ablası ile karşılaştı. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından Cemalettin A. üzerindeki tabanca ile Yavuz Ö.'ye ateş etti. Sol bacağına isabet eden mermi ile kanlar içinde kalan Yavuz Ö. yere yığılırken Cemalettin A. ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz Ö. tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Cemalettin A. bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cemalettin A.'nım daha önce de Körfez Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait son durakta bir minibüs şoförünü silahla yaraladığı ve ardından bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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21 Tem 2022 - 19:42 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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