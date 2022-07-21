21 Tem 2022 - 22:47- Asayiş G: 21 Tem 2022 - 22:48

Kahvehanede iki grup birbirine girdi

İzmit’te iki grup arasında kahvehanede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şüphelilerden biri havaya 5 el ateş ederek kayıplara karıştı.
Kahvehanede iki grup birbirine girdi mask
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Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak’ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Çıkan arbedede kahvehanenin camı kırıldı. Olayın ardından kaçan şahıslar yaklaşık 2 saat sonra yeniden kahvehane önüne gelerek işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Bu esnada kahvehanede bulunan vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla çıkan kavga sırasında kahvehaneye gelen gruptan bir kişi havaya 5 el ateş etti. Ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. Sokakta büyük paniğe sebep olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

# polis, ardından, bir

21 Tem 2022 - 22:47 İHA Kocaeli- Asayiş

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