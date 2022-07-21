Kahvehanede iki grup birbirine girdi

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak’ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Çıkan arbedede kahvehanenin camı kırıldı. Olayın ardından kaçan şahıslar yaklaşık 2 saat sonra yeniden kahvehane önüne gelerek işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Bu esnada kahvehanede bulunan vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla çıkan kavga sırasında kahvehaneye gelen gruptan bir kişi havaya 5 el ateş etti. Ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. Sokakta büyük paniğe sebep olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.