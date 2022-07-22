Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Emekli Rafineri Çalışa - bu geri dönüşüm depoları sürekli yanar oldu yangın söndürme güvenliğinden bir haber yerlermi çevredeki geri dönüşümleri toplayıp buralarda sürekli yaktıklarına göre izeydaşa yardımcımı oluyor diyeceğim ama diğer yandan atmosferi en zehirli maddelerden kirletmiş oluyorlar şehir yöneticileri acilen bu tür depolara yanğın söndürme tesisatları ve ekipmanlarını koydurmasını şart olup zorunlu tutmaları gerkmektedir