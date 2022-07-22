22 Tem 2022 - 09:51- Asayiş G: 22 Tem 2022 - 09:55

Körfez'de korkutan kaza! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Körfez'de seyir halindeki tırın başka tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Körfez'de korkutan kaza! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı mask
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Kaza, Körfez D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 41 FK 701 plakalı MAN marka tır, başka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü H.G. kabinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle 41 FK 701 plakalı tır kullanılamaz hale geldi.
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22 Tem 2022 - 09:51 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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