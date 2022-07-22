22 Tem 2022 - 09:58- Siyaset G: 22 Tem 2022 - 10:04

Vedat Çalık: Görevimin başındayım

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık, görevden alındığına dair iddialarla ilgili açıklamada bulundu
Vedat Çalık: Görevimin başındayım mask

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık şunları söyledi: “Bakkal yönetmiyoruz, siyasi parti yönetiyoruz. Siyasi partilerin seçim ile göreve gelen bir il başkanını görevden alma süreci parti genel merkezi sekreteri tarafından yazılı olarak görevden alınan il yönetimine bildirilerek gerçekleşir. Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanına, parti genel sekreterimiz Cezmi Polat tarafından yazılı bir bildirim gerçekleşmemiştir. Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat’ın yazılı bildirimi olmadan Kocaeli yerel basınına beyanat veren herkes suç işlemektedir. Bu suça karışan her kim varsa partimizin ve adli kurumlarımızın gerekli organları tarafından haklarında işlem başlatılacaktır.

VEDAT ÇALIK İSMİNİ ANLATIYOR, ÖRNEK VERİYOR

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, il başkanlığımızı yakından talip ettiklerini ve il başkanlığı olarak partinin Türkiye’de en başarılı dinamik il başkanı olduğumuzu dile getirdi. Genel Başkanımız Ümit Özdağ her gittiği yerde Vedat Çalık ismini anlatıyor, örnek veriyor. Cemiz Polat, kendilerinin bizlerden memnun olduğunu, görevden alma gibi bir durumun olmadığını söylerken, bu konuyla ilgili herhangi bir yazı yazmadığını ifade etti. Parti Genel Sekreterimiz, ‘Size bu operasyonu yapmaya kalkanlar karşı parti disiplin kurulumuz gerekli cezai işlemleri uygulayacaktır.’ dedi. Vedat Çalık olarak görevimin başındayım.”
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22 Tem 2022 - 09:58 - Siyaset

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