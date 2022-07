Büyükakın, “Siyaset mühendisliği yapanlar yine hüsrana uğrayacak”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı. AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Dora Kübra Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, “Bugüne kadar ve bundan sonra davamız için verdiğiniz tüm emekler için çok teşekkür ediyorum. Şunu çok net biliyoruz ki milletimizle olan güçlü ve hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bu bağı kurmada en büyük gücümüz kadın kollarımızdır. Bir kez daha ortaya koyduğunuz tüm fedakârlıklar için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HER DAİM HÜSRANA UĞRATIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’nin en büyük kazanımları arasında yer alan vesayet odaklarının tek tek yıkılmasını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Şunu belli dönemlerde siyasi tarihimizde hep gördük. Bir vesayetçi anlayış kendini milli iradenin üstünde görmüştür. Ancak bu üsten bakışları Cumhurbaşkanımızla birlikte ülkemizden sökülüp atıldı, kazındı. 15 Temmuz’da artık şunu bir kez daha gördüler ki darbe ve cunta teşebbüsleri artık karşısında doğrudan milletimizi buluyor. Her alanda tam bağımsız Türkiye’nin mimar edilmesinde siyasi kadrolar olarak sizlerin sahada ki varlığı, siyaset mühendisliği hesaplarıyla milli iradenin arkasından dolanma gayretlerini her daim hüsrana uğratıyor” diye konuştu.

“HALKIYLA BİRLİKTE OLAN BİR KADRO HAREKETİ VAR”

Ülkemizin geleceği için birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik gibi değerlerimiz üzerinden milletimizin huzurunu kaçırmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğinin de altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Kocaeli, bu huzuru kaçırmak isteyenlere hele hele hiç fırsat vermeyecektir. Halkımızla omuz omuza olan siyasi kadrolar olarak, her vatandaşımızın talep ve önerilerine kulak kesiliyor, atılası gereken adımları da süratle atıyoruz. Milletimiz bizden hizmet bekliyor, beklentisine de cevap verilecek kadroların bizler olduğunu da çok iyi biliyor. Bakınız son 20 yıldır ülkemizde eser ve hizmet siyasetiyle birlikte, halkıyla birlikte olan bir kadro hareketi var. AK Parti, yani bizler en büyük gücü milletimizden alıyoruz. Beklentilerine cevap veren, hizmetinde bulunan, garip ve yetimine sahip çıkan kadroların AK Parti’de olduğunu bilen halkımız, bizden daha çok çalışmamızı da istiyor. Her daim dediğimiz gibi durmak yok yola devam” diye konuştu.

“HERKESİN BAŞKANI ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

“AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları teşkilatında bulunan her hanım kardeşimizden istediğimiz, hükümetimizin ve yerel yönetimlerde bizlerin ülkemize ve şehrimize kazandırdığı her eserle birlikte hizmeti, itibarsızlaştırmaya çalışanlara fırsat vermemesidir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bugüne kadar ve bundan sonra da toplumumuzun her kesimini kucaklayan bir siyasi hareket olmaya devam edeceğiz. Bizler kendimizi milletimizin hizmetine adadık. Unutmayın ki milletimiz kendisi için yapılan her gayreti görüyor ve takdir ediyor. Çalışacağız, halkımızın tüm kesimleriyle birlikte bu ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacağız. Şahsım olarak, ‘Herkesin Başkanı’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Unutmayalım ki Türkiye olarak, siyasi bir hareket olarak çok büyük sorumluluklarımız var” ifadelerini sarf etti.

“KOCAELİ KADIN KOLLARI BUNA HAZIR OLANLARDIR”

Başkan Büyükakın, “Kadın Kollarımızın ve teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan her kardeşimiz şahsına verilen görevi yerine getirmekle sorumludur. Çok şükür bunun yerine geldiği görmek, gayretlerinizi şehrin her noktasında hissetmek bizlerin işlerini de kolaylaştırmaktadır. Sizlerin sahada hükümetimizin ve bizlerin çalışmalarını bire bir vatandaşlarımıza anlatmanız bizler açısından çok ama çok önemlidir. Bakınız, yeni bir nesil geliyor ve onların hayalleri içinde adım atmak için gayret ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bugünden daha fazla çalışmamız gerekiyor. İnançlı kadrolar, kendisine inanan milleti için çırpınmaya, çalışmaya ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olanlardır. Çok şükür Kocaeli kadın kolları buna hazır olanlardır” diyerek konuşmasını tamamladı. Başkan Büyükakın ayrıca, Kadın Kolları İl Yönetimine Kocaeli genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aktardı.