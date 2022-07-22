CHP Kocaeli, köyü terk etme noktasına gelen Gebze Ahlatlı sakinlerini dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi, 12 ilçede gerçekleştirdikleri köy ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek gündeme taşımaya devam ediyor. Başkan Yıldızlı ve il yönetimi bu kez CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da katılımlarıyla Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe yönetiminin koordinasyonunda düzenlenen köy ziyaretleri için Ahlatlı Köyü sakinleri ile bir araya geldi.Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHPİl Başkan Yardımcıları İsmail Sungur, Yaprak Fidancı, Bilgi Dehmen, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, ilçe yönetimi, Gebze Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Saide Arslan, geçmiş dönem Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun ve partililer Ahlatlı Köyü sakinlerini hem dinledi hem de sorunları yerinde inceledi.

ÇİFTÇİ NE EKEBİLİYOR NE DE ARSASINA BİR EV YAPABİLİYOR

Ahlatlı’dayıllardır çözüm bekleyen ulaşım, şuyulandırma, imar izni ve bozuk yollar hakkında bilgi veren köy sakinleri, her gün bir yenisi eklenen zamlar sebebi ile de çiftçiliği bırakıp köyü terk etme noktasına geldiklerini ifade etti. Şuyulandırma için defalarca başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade eden köy sakinleri; “Gençler fabrikada iş bulup gidiyor. Çiftçilik artık bitme noktasına geldi. Burada çiftçilik yapan 3-4 kişi kaldık. Bizler de bırakma noktasındayız. Emekli maaşımız ile çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Arsalarımız var. Evlatlarımıza bari bir ev bırakalım diyoruz ama şuyulandırma hala yapmıyorlar. Ya da bize teklif ettikleri şey arsalarımızı bölüp bize verecekleri kısmın en olmadık ücra bir bölgeye atılması oluyor. Kaç kere başvurduk” ifadelerini kullandı.

AHLATLI BOZUK YOLLAR SEBEBİ İLE CAM, KAPI AÇAMIYOR

Bozuk yollar sebebi ile evlerin ve dükkanların kapılarını açamadıklarını belirten köy sakinleri; “Buradan 2 araç geçse ortalık toz duman oluyor. Yolların hepsi bozuk. Camları, kapıları açamıyoruz, araçlar da zarar görüyor. Bunun için de kaç defa çözüm istedik ama hala gelen giden yok” dedi. Ulaşım konusunda bozuk yolların yanı sıra Gebze merkezden köye gelmek için kendilerine durak verilmediğini söyleyen Ahlatlılar, “Bizim durağımızı Gebze merkezdeki Tarihi Hamam’ın arkasındaki yolun kenarına aldılar. Ancak ortada durak yok, bekleme yeri yok. Çoluk çocuk yaşlı genç hepimiz yol kenarında tozun içinde 15-20 dakika bilemedin yarım saat otobüs bekliyoruz. Bize doğru düzgün bir bekleme yeri yapamadılar. 7 köyün otobüsünü bu söylediğimiz yerden kalkıyor. Herkes şikayetçi” diye konuştu.

TOPRAKLARINIZI TERK ETMEYİN, İKTİDARIMIZ YAKIN

Tüm sorunlar hakkında gerekli notları aldıklarını belirten CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Ahlatlı’nın sorunlarını hem bizler dile getireceğiz hem de meclis üyelerimiz, belediye meclis toplantısında dile getirerek gerekli çalışmaları yapacaklar. Ne yazık ki hizmet alamayan birçok köy yerimiz var ve gerekli teşvik verilmiyor. Sizlerin de belirttiği gibi gerekli teşvik olmayınca, yolları bozuk, üretimi durma noktasına gelen, ulaşımı zor olan Ata topraklarını gençler ne yazık ki terk ediyor. Ancak iktidarımıza çok az kaldı. Topraklarınızı terk etmeyin. Hem köylerimiz gerekli hizmeti alacak hem çiftçilerimizin üretimi için hakkı olan imkanları vereceğiz. Sizlerin sesi olmak için her zaman yanınızdayız” açıklamasında bulundu.