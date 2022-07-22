Kadın Tiyatrosu kursiyerleri hayatlarının senaryosunu yazdı

Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ve kadınların sanatla buluşmaları adına birçok etkinlik gerçekleştiren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kadın Tiyatrosunda dersler tüm hızıyla sürüyor. Sahne senaryosu çalışmasında kadınların kendi hayatlarından esinlenerek karakterler oluşturuldu. Bu karakterler belli bir kurgunun içine sokularak ilk sahne yazıldı. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşegül Yıldız Ulaş rehberliğinde eğitime devam eden ekibe KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Öğrencisi Pınar Sayın oyuncu koçu olarak destek veriyor.
ANNE EĞİTİMDE, ÇOCUK OYUNDA
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan tiyatroda kadınların kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Kadınların eğitim aldığı sırada çocukları da İzmit Belediyesi personeli eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.