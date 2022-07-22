Kocaeli’de melisa hasadı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2 yıl önce hayata geçirilen, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında, il genelinde ilk etapta 57 dekar alana dikilen melisaların (oğul otu) ilk hasadına başlandı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu, stevia (şeker otu) yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedefleniyor.

4 MİLYON BİTKİ TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve ilk etapta yaklaşık 100 çiftçinin yararlandığı sözleşmeli tarım modeli ile gerçekleştirilen proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde Kandıra, İzmit, Kartepe, Karamürsel, Derince ve Körfez ilçelerinde 1006 dekar alana biberiye, 77 dekar alana tıbbi nane ve 57 dekar alana melisa olmak üzere toplam 1140 dekar alanda yaklaşık 4 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliği ile tamamen yerli olarak kurulan ekstraksiyon tesisinde, ürünlerden yüksek teknoloji ile hassa saflıkta elde edilen yağlar, ilaç, kozmetik ve takviye gıda sanayiinde kullanılıyor. Büyükşehir tarafından, Başiskele ilçesinde kurulacak olan distilasyon (damıtma) tesisinin ise yapımı sürüyor.

DİKİM YAPILAN ALANLAR SİGORTALANDI

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş.’nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, “İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda yapılıyor. Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Yürütülen proje doğrultusunda, Büyükşehir’in ziraat mühendisleri dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor. Bu yıl projeye dahil olmak isteyen üreticilere ait toplam 200 dekar arazide gerekli incelemeler yapıldı. Bu yıl içinde söz konusu arazilere aromatik ve tıbbi bitkilerin dikilmesi planlanıyor.

MELİSALARIN İLK HASADI KARAMÜRSEL’DE YAPILDI

Melisanın ilk hasadı Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi’nde, projeden yararlanan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Hasan Akgün’ün sahibi olduğu 15 dekarlık tarlada yapıldı. Yaklaşık 42 bin 500 melisanın hasadı Büyükşehir Belediyesince, tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinasıyla yapıldı. İlk kez Kocaeli’de kullanılan makina sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştirildi. Hasada Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, muhtar Akgün, tarım şube personeli ve çiftçiler katıldı. Balaban, İnebeyli Mahallesi sakinlerine Başkan Büyükakın’ın selamını ve hasadın hayırlı ve bereketli olması temennisini iletti.

“GÜZEL VERİM ALDIK, MUTLUYUZ”

Tarla sahibi Hasan Akgün, geçen kasım ayında dikilen melisaların veriminden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Melisa ile Büyükşehir Belediyesi sayesinde tanıştığını ve katma değeri yüksek bir ürün olduğu için dikmeye karar verdiğini anlatan Akgün, şunları kaydetti: “Projenin arkasında Tahir Büyükakın başkanımızın olduğunu bildiğimiz için yapalım dedik. Hem vatandaş da ekonomik anlamda güzel bir getirisi olduğunu görsün dedik. Bizim de bilmediğimiz bitki türüydü. Geçen kasım ayında dikimini yaptık. Şimdi de ilk hasadımızı yapıyoruz. Bunun ekonomik getirisi yüksek olduğu için öncülük edelim, diğer çiftçilere de örnek olalım dedik. Bu işi Büyükşehir Belediyesinin desteği ve teşvikiyle yapıyoruz. Getirisi yükseldikçe daha da fazla alana biberiye, tıbbi nane ve lavanta ekebiliriz. Masraflarımızı, Büyükşehir karşılıyor. Çapasını, sulamasını yapıyoruz, parasını alıyoruz. Bize çok külfetli olmadı. Alım garantili olması da büyük avantaj. Hasadı gelip kendileri yapıyor. İş-Kur’dan işçi desteği sağlanıyor. Köyümüzde en genç tarım yapan benim. Güzel bir verim aldık. Mutluyuz. Hasattan sonra gübreleme ve sulama yapacağız. Kış gelmeden bir hasat daha yapacağız inşallah.” Akgün, Başkan Büyükakın’ın sadece tarıma verdiği desteklerinden değil, genel olarak tüm hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, “Başkanımızın, çiftçilere verdiği mazot, tohum ve gübre desteğinden çok mutlu olduk. Devam etmesini istiyoruz. Başkanımıza, bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.