Kandıra'da 2835 m² tarla ve kargir bina icradan satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe,- Sepetçi Mahalle/Köy, köy civarı Mevkii, 111 Ada, 27 Parsel, de kayıtlı. *Elbirliği mülkiyeti 1/6 olarak belrtilmiş, tüm hisseler Harun Özcan adına tescil edilmiştir. Başka bir hissedar olmadığından taşınmazın tamamı Harun Özcan adına olduğu kabul edilerek değer takdir yapılmıştır. Taşınmazın Tamamı HARUN ÖZCAN adına kayıtlı olup, 1/6 oranıhakkında birleştirme işlemi yapılmamıştır.

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