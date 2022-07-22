Gebze'de 3+1 65 m² daire icradan satılık

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mah, 662 Ada,37 parsel,1. kat, 3 nolu bağımsız bölüm tapuda mesken nitelikli taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre; Tapuda olarak kayıtlı bulunan 277,88 m2 alanlı parsel üzerinde bulunan binada 2 bodrum kat, zemin kat 3 normal kat ve çatı arası kattan oluşan betonarme bir binadır. İki daire üzerinde kurulu bir binadır.

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