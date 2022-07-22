Haydar Akar’dan veda toplantısı! “Seçimle gelinebilecek bir noktaya talebim olmaz”

TBMM Meclis Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bugün sabah saatlerinde Maşukiye’de basın mensupları ile bir araya geldi. Basın toplantısını bir veda toplantısı olarak yorumlayan Akar, önümüzdeki seçimlerde bir daha milletvekili adayı olmayacağını ifade etti. Final toplantısında bir araya geldik diyen Akar, “Bundan sonraki süreçte milletvekili adayı değilim. Bunu genel başkan ile de paylaştım. Milletvekili adayı olmayacağımı söyledim. Siyaseti bırakmıyorum. Bugün Haydar Akar olduysam mensubu olduğum siyasi parti sayesinde oldum. Birçok insanını hayalinin bile edemeyeceği bir koltuğa Kartepeli bir vatandaş olarak oturdum. Bu bizim için onur verici. O koltukta geçmişte çok büyük insanlar oturdu. Atatürk de oturdu. Bana bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN BİR SEÇİME İHTİYACI VAR”

İşin sonuna geldiğini ifade eden Akar, “Bunu milletvekilliği veda kahvaltısı olarak düşünebiliriz. Ben kişisel olarak seçimin zamanında yapılacağını düşünüyorum. Belki 1-2 ay erken olabilir. Onun da gerekçeleri farklı. Bugün Türkiye’nin bir seçime ihtiyacı var. Zor günlerden geçiyoruz. Bir yönetememe durumu var. İş körlüğü denen bir hadise vardır. Uzun süre bir yerde kalınca problemleri görmede uzaklaşırsınız” dedi.

“GÖREV VERİLİRSE YAPARIM”

Siyasi gelecek olarak ne düşündüğünü açıklayan Akar, “Arkadaşlara, örgütümle yol yürümeye devam edeceğim. Evde oturmayacağım. Benden faydalanmak isteyen arkadaşlarıma destek olacağım. Bir iktidar değişikliğinde görev alır mıyım? Şimdiye kadar hiç görev talep etmedim. Bir görev talep etmem ama iktidar değişikliğinde çok sayıda insana görev düşecek. Bana bir görev verilirse kabul ederim. Kenara çekilip seyretmenin doğru olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“KENTİN DAHA İYİ YÖNETİLMESİ GEREKİYOR”

Kocaeli’nin çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Akar, “Kocaeli hak ettiğini alamıyor. Türkiye’nin en çok milli hasıla üretmesine rağmen çok imkandan faydalanamıyor. Anadolu2daki illerle karşılaştırmak doğru değil. Kocaeli her gün artan nüfus ile yeniyollara, yeni hastanelere yeni okullara ihtiyacı var. Türkiye’ye katkı süren bir kentin daha iyi yönetilmesi gerekiyor. Siyaset yapacak arkadaşların Kocaeli’ye ayrı bir önem vermesi gerekiyor. Siyasi bir amaçla toplanmadık. Milletvekilliğini sonlandırırken bir araya gelelim istedik” şeklinde konuştu.

“SEÇİMLE GELİNEBİLECEK BİR NOKTAYA TALEBİM OLMAZ”

“Belediye başkanlığını düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap veren Haydar Akar, “Seçilebilir bir noktada kendi talep ettiğim bir konu yok. Bu kamuda bir görev olabilir. O da görev verilirse. Benden faydalanmak isteyen arkadaşlara destek olmak istiyorum. Parti görev verince reddedilmez. Seçimle gelinin bir noktaya talebim olmaz. Ben bu kentte abilik olmak istiyorum” dedi.

“İKİSİNİN ARASINDA BİR YÖNTEM OLMALI”

Partinin milletvekili seçimi listesinin nasıl belirlenmesi gerektiği ile ilgili fikirlerini açıklayan Akar, “Milletvekili seçildik sonra orada kalmak daha zordur. Tek başına ön seçimin yeterli olduğunu da düşünmüyorum. Bir performans değerlendirmesi yapılmalı. Milletvekillerinin çeşitli görevleri var. Komisyonlarda görev yapıyorlar, partinin verdiği görevler var. Ön seçim yapılsın desem kıyamet kopar, merkezi yoklama desem yine kıyamet kopar. İkisinin arasında bir şey olması lazım. Ön seçimi yaşayanlar bilir. Listelerde kadın ve gençlerin olması lazım. Kadınlar daha çok kendilerini ifade etmeli. Bu işte ben de varım demeli. Evet kadınlar olmalı ama sırf kadın olsun, sırf genç olsun diye olmalı. Herkes bu isim olmalı diyebilmeli” ifadelerini kullandı.

“DIŞARIDAN BİRİNİN GETİRİLMESİNE KARŞIYIM”

Seçim listelerinde dışardan isimlerin eklenmesi ile ilgili de konuşan Akar, “Bir altılı masa var. İttifak devam ediyor. İttifak yapacak partilerin biri kendi başımda gireceğim der. Belki ittifaktan dolayı olabilir ama dışardan olmaz. Önceki seçimlerde dışardan ismin gelmesi konusu çok tartışıldı. Buna karşı çıktı. Kocaeli 2 milyonluk bir kent. Dışardan birinin getirilmesine karşıyım. İttifaktan dolayı olursa o da kentten biri olacak” dedi.

“SİYASETEN DEVLET BÖYLE BATIRILIYOR”

Ekonomik konulara da değinen Akar, “Yapacaklarımızın bir kısmını yaptırıyoruz. Türkiye’nin kaynakları var. Bu kaynakların nasıl kullanılacağı önemli. Biz Osmangazi köprüsüne karşı değiliz. Osmangazi’nin yap işlet devret modeline verilen para ile 3 tane daha köprü yapılabilir. Biz buna karşıyız. Türkiye ayağa kalkar. Sadece sermaye olarak değil. Halkın refahını arttırarak kalkar. Ben idealistbir yönetim ile Türkiye’nin ayağa kalkacağını düşünüyorum. Siyaseten devlet böyle batırılıyor. Sadece popülist olarak proje yaparsanız böyle olur. Her yere havalimanı yapacağız derseniz havalimanları boş kalır. İşletme yöntemleri de çok yanlış. Cengiz Topel çalıştırılabilir mi? Oturulup konuşulmalı. Atıl kalmasından daha iyi” şeklinde konuştu.

“ALTILI MASADA HAYDAR AKAR ÇIKARSA O DESTEKLENİR”

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili konuşan Haydar Akar, “Her Cumhuriyet Halk Partilinin adayı genel başkanıdır. Sonuçta Cumhurbaşkanına 6’lı masa karar verir. Altılı masada kim çıkarsa bizim cumhurbaşkanımız odur. Bu belediye başkanı olur. Altılı masadan Haydar Akar çıkarsa o desteklenir, belediye başkanı çıkarsa o seçilir. Milliyetçinin, muhafazakarın sosyal demokratın bir araya gelerek oluşturduğu ilk masa. Toplumsal mutabakat budur. Çok güzel mesajlar verilir.

“TÜRKİYE DEĞİŞİME HAZIR”

Altılı masa Türkiye’nin geleceğini kurtarabilir. İlk sivil anayasayı oluşturabilir. Bu sistem eski sistem değil. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu tanıyan var mıydı? İstanbul’da referandumda hayır çıktı. Türkiye’ye bir değişime hazır. İsim ne olursa olsun. Cumhuriyet Halk partinin oyu nasıl artacak? Bizim kentte oyumuz yüzde 20’di şimdi yüzde 25. Bundan bir buçuk ay önce yapılan 156 bin kişinin katıldığı ve Kocaeli’de yapılan bir anket Kocaeli’de oy oranı yüzde 25 Türkiye genelinde ise yüzde 27.AK Parti Kocaeli’de her zaman Türkiye ortalamasın üstünde almıştır. Biz de 1-2 puan altında almışızdır. Bu seçimde bu kırılacak” dedi.