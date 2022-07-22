22 Tem 2022 - 17:00- Spor G: 22 Tem 2022 - 12:26

Semih Karadeniz para kazandırarak gitti
Semih Karadeniz para kazandırarak gitti mask

Kocaelispor’da 3 sezon forma giyen ve yeşil siyahlı kulüple tüm duyguları paylaşan başarılı futbolcu Semih Karadeniz, 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfaspor ile her konuda anlaştı. Semih kalan 100 bin lira alacağını bıraktı ve üzerine de 300 bin lira bonservis kazandırdı. Semih 3 sezonda lig toplam 82 lig, 5 de kupa maçında mücadele etti.
# ile, Kocaelispor

22 Tem 2022 - 17:00 - Spor

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