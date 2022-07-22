22 Tem 2022 - 13:54- Spor G: 22 Tem 2022 - 13:57

Bizim Haldun Alagaş her zaman dünya efsanesi
Bizim Haldun Alagaş her zaman dünya efsanesi mask
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Efsane karatecimiz İzmitli Haldun Alagaş, Fransa Phalsbourg'ta seminer verdi, adeta erkesi büyüledi. Şampiyonanın onur konuklarından biri, Haldun’un yakın arkadaşı olan Jean Claude Van Damme ile yakın arkadaş aktör Mohammed Qissi oldu

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Türk Karatesinin yaşayan efsanesi Haldun Alagaş, Fransa Fransa Phalsbourg'ta yakın dostu Atay Kılıç'ın düzenlediği seminere katılıp, tecrübelerini Karate dünyasının ünlü isimleriyle paylaştı. Türk Karatesinin yaşayan Efsanesi Haldun Alagaş Fransa’nın Phalsbourg kasabasında organize edilen karate seminerine  eğitmen olarak katıldı. Fransa’da yaşan İzmitli Atay Kılıç’ın organize ettiği karate eğitim seminerinde Haldun Alagaş ile birlikte yine tanınmış Fransız karate ustası Alain Ferry de  sporcularla tecrübelerini paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Yine Atay Kılıç’ın düzenlediği turnuva da gayet başarılı geçti. Jean Claude Van Damme’ın filminden esinlenerek Grand Tournoi adıyla düzenlenen turnuvaya, Türkiye’nin karate alanında olimpiyatlarda görev alan ilk hakemimiz Uğur Kobaş da damgasını vurdu. Şampiyonanın onur konuklarından biri de Jean Vlaude Van Damme’ın yakın arkadaşı olan ve filminde meşhur Tong PO karakterine hayat veren sporcu aktör Mohammed Qissi oldu.

# ile, eğitim

22 Tem 2022 - 13:54 - Spor

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