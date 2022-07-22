Ayazma ayaklandı !

Geçirdiği amansız hastalığın ardından aramızdan ayrılan genç kaleci Ali Balkaya’nın adının verildiği spor tesisinin ilerleyen süreçte yıkılacak olması, Ayazma Mahallesi sakinleri tarafından tepki ile karşılandı. Bölge halkı son derece anlamlı ifadelerle hazırladığı pankartı tesise astı.
SPOR YAPMAYAN TOPLUM SAĞLIK TESİSİNE BİR GÜN İHTİYAÇ DUYACAKTIR
Ayazma Mahalle sakinlerinin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde: Bu halı saha (Ali Balkaya Spor Tesisleri) önümüzdeki günlerde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yıkılacak ve yerine sağlık tesisi yapılacaktır. Sağlık tesisi ihtiyaçtır fakat spor yapmayan toplum sağlık tesisine bir gün muhtaç kalacaktır.
BİZİ ENKAZ ALTINDA BIRAKMAYIN
Not: Derdimiz kimse üzülmesin, kaş yaparken göz çıkmasın, varsın yıkılsın ancak yenisi de uygun bir yere yapılsın. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır” Enkazların altından çıkıp kocaman mahalle olan bizleri spor tesisimizin enkazının altında bırakmayın.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.