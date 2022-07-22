Ayazma ayaklandı !

Geçirdiği amansız hastalığın ardından aramızdan ayrılan genç kaleci Ali Balkaya’nın adının verildiği spor tesisinin ilerleyen süreçte yıkılacak olması, Ayazma Mahallesi sakinleri tarafından tepki ile karşılandı. Bölge halkı son derece anlamlı ifadelerle hazırladığı pankartı tesise astı.

SPOR YAPMAYAN TOPLUM SAĞLIK TESİSİNE BİR GÜN İHTİYAÇ DUYACAKTIR

Ayazma Mahalle sakinlerinin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde: Bu halı saha (Ali Balkaya Spor Tesisleri) önümüzdeki günlerde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yıkılacak ve yerine sağlık tesisi yapılacaktır. Sağlık tesisi ihtiyaçtır fakat spor yapmayan toplum sağlık tesisine bir gün muhtaç kalacaktır.

BİZİ ENKAZ ALTINDA BIRAKMAYIN

Not: Derdimiz kimse üzülmesin, kaş yaparken göz çıkmasın, varsın yıkılsın ancak yenisi de uygun bir yere yapılsın. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır” Enkazların altından çıkıp kocaman mahalle olan bizleri spor tesisimizin enkazının altında bırakmayın.