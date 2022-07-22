Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği ile birlikte düzenleyeceği Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları öncesi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de gerçekleşen toplantı Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emre Çakar, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
ÖDÜL TÖRENİ DERİNCE’DE YAPILACAK
24 Temmuz Pazar günü Gölcük ve Derince arasında düzenlenecek Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda sporcular, İzmit Körfezi’nin iki yakasını kulaçları ile bir araya getirecek. Değirmendere Sahilinde 09.30’da başlayacak yarışmaya katılan sporcular iki saatlik süre içerisinde Derince sahiline ulaşmaya çalışacak. Sporcular için geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı yarışmanın ödül töreni ise saat 13:30’da Derince Harikalar Sahili Körfez Sınırında (Kafe Keyf Önü) yapılacak. Hava muhalefeti gibi sebeplerle; Değirmendere- Derince arasında yüzme yarışının yapılamaması halinde, yüzme yarışı Değirmendere sahilinde yapılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.