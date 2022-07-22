22 Tem 2022 - 13:57- Spor G: 22 Tem 2022 - 13:58

Yüzme Yarışları Öncesi Koordinasyon Toplantısı
Yüzme Yarışları Öncesi Koordinasyon Toplantısı mask

Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği ile birlikte düzenleyeceği Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları öncesi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de gerçekleşen toplantı Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emre Çakar, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

ÖDÜL TÖRENİ DERİNCE’DE YAPILACAK

24 Temmuz Pazar günü Gölcük ve Derince arasında düzenlenecek Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda sporcular, İzmit Körfezi’nin iki yakasını kulaçları ile bir araya getirecek. Değirmendere Sahilinde 09.30’da başlayacak yarışmaya katılan sporcular iki saatlik süre içerisinde Derince sahiline ulaşmaya çalışacak. Sporcular için geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı yarışmanın ödül töreni ise saat 13:30’da Derince Harikalar Sahili Körfez Sınırında (Kafe Keyf Önü) yapılacak. Hava muhalefeti gibi sebeplerle; Değirmendere- Derince arasında yüzme yarışının yapılamaması halinde, yüzme yarışı Değirmendere sahilinde yapılacak.
# ile, bir, başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Tem 2022 - 13:57 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.987.826 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Afan Koçak yeniden “Batman Petrolspor” dedi mask
Afan Koçak yeniden “Batman Petrolspor” dedi
Bağdatspor gıcır gıcır olacak mask
Bağdatspor gıcır gıcır olacak
Haltercilerimize başarılar diliyoruz mask
Haltercilerimize başarılar diliyoruz
Yüzme Yarışları Öncesi Koordinasyon Toplantısı mask
Yüzme Yarışları Öncesi Koordinasyon Toplantısı
Melih İnan’dan duygusal veda mask
Melih İnan’dan duygusal veda
Ayazma ayaklandı ! mask
Ayazma ayaklandı !
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL