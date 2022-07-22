Melih İnan’dan duygusal veda

Belediye Derincespor’un başarılı kanat oyuncularından Melih İnan özellikle son 3 sezondaki müthiş performansı ile Süper Lig ve 1. Lig takımlarının dikkatini çekmişti. Ligin en önemli kanat forvetleri arasında yer alan İzmitli futbolcu 1. Lig takımlarından, İbrahim Üzülmez’in çalıştırdığı Eyüpspor ile anlaşmıştı. Yıldız futbolcu yaptığı veda açıklamasında duygu dolu sözler sarf etti.
MİNNETTARIM
Melih açıklamasında “3 yıl önce aranıza katıldığımdan bu yana gösterdiğiniz sevgi ve samimiyetinizden dolayı minnettarım. Kulübüm ve kendi hedeflerim doğrultusunda bu güzide kulübümüz için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ve şimdi veda vakti. Başta, 3 yıldır sürekli iyi günde, kötü günde yanımda olan yönetim kurulumuz olmak üzere, futbolcu kardeşlerime ve taraftarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.