Melih İnan’dan duygusal veda

Belediye Derincespor’un başarılı kanat oyuncularından Melih İnan özellikle son 3 sezondaki müthiş performansı ile Süper Lig ve 1. Lig takımlarının dikkatini çekmişti. Ligin en önemli kanat forvetleri arasında yer alan İzmitli futbolcu 1. Lig takımlarından, İbrahim Üzülmez’in çalıştırdığı Eyüpspor ile anlaşmıştı. Yıldız futbolcu yaptığı veda açıklamasında duygu dolu sözler sarf etti.

MİNNETTARIM

Melih açıklamasında “3 yıl önce aranıza katıldığımdan bu yana gösterdiğiniz sevgi ve samimiyetinizden dolayı minnettarım. Kulübüm ve kendi hedeflerim doğrultusunda bu güzide kulübümüz için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ve şimdi veda vakti. Başta, 3 yıldır sürekli iyi günde, kötü günde yanımda olan yönetim kurulumuz olmak üzere, futbolcu kardeşlerime ve taraftarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.