22 Tem 2022 - 13:58- Spor G: 22 Tem 2022 - 13:59

Afan Koçak yeniden “Batman Petrolspor” dedi
Afan Koçak yeniden “Batman Petrolspor” dedi mask

İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor’da ilimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Affan Koçak tekrar teknik kadroya dahil oldu. Bu dönem Ahmet Yavuz ile birlikte çalışacak olan Koçak, geçen sezon elde edilen şampiyonluğa yenisini eklemek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

PARLAK BİR KARİYERE SAHİP

Değerli bir teknik ekip ile çalıştığını vurgulayan Koçak, Batman ekibinin grubun söz sahibi takımlarından olacağına inandığını da belirtti. Afan Koçak kariyerinde Kocaelispor, Derincespor, Körfez Futbol Kulübü, Çatalcaspor, Silivrispor, Sarıyer, Çankaya Futbol Kulübü,  Kemerspor, 52 Ordu ve Elazığspor takımlarında başarı ile görev aldı.

 
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22 Tem 2022 - 13:58 - Spor

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