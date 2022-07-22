Afan Koçak yeniden “Batman Petrolspor” dedi

İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor’da ilimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Affan Koçak tekrar teknik kadroya dahil oldu. Bu dönem Ahmet Yavuz ile birlikte çalışacak olan Koçak, geçen sezon elde edilen şampiyonluğa yenisini eklemek için elinden geleni yapacağını ifade etti.
PARLAK BİR KARİYERE SAHİP
Değerli bir teknik ekip ile çalıştığını vurgulayan Koçak, Batman ekibinin grubun söz sahibi takımlarından olacağına inandığını da belirtti. Afan Koçak kariyerinde Kocaelispor, Derincespor, Körfez Futbol Kulübü, Çatalcaspor, Silivrispor, Sarıyer, Çankaya Futbol Kulübü, Kemerspor, 52 Ordu ve Elazığspor takımlarında başarı ile görev aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.