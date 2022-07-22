Bağdatspor gıcır gıcır olacak

Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan iddialı takımlardan Bağdatspor’da yeni sezon formaları belli oldu. Fatih Engin’in çalıştıracağı Kırmızı siyahlılarda Başkan Burak Kanpara kendilerine katkı sağlayan genç iş insanları UMS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Umur Şirin’e, Taşın Group Yönetim Kurulu Başkanı Sait Taşın’a ve Arifoğulları Kuyumculuk & İnşaat işletmecisi Mehmet Mamik’e teşekkür etti. Kanpara öte yandan İzmit’e ve bölgeye yakışan bir takım kurulduğunu, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu ifade ederken sezon öncesi tüm takımlara başarı diledi.