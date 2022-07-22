22 Tem 2022 - 13:58- Spor G: 22 Tem 2022 - 14:00

Haltercilerimize başarılar diliyoruz
Haltercilerimize başarılar diliyoruz mask

2022 Halter Gençler-U23 Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine ilimiz adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor olarak 6 sporcumuz ve antrenörümüze başarılar diliyoruz.

 

22 Tem 2022 - 13:58 - Spor

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