Assan Panel, Azerbaycan’da üretime başladı

Seracılık sektörünün kullanımına sunulan ürünün Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarında ilgi görmesi bekleniyor. Geliştirdiği ürünlerle inşaat, turizm, tarım, sağlık gibi farklı sektörlere ürün ve çözüm sunan Assan Panel, 2021 yılında gerçekleştirdiği ilk Türki Cumhuriyetler yatırımı kapsamında faaliyete aldığı Azerbaycan tesisinde yeni ürün üretime başladı. Türkiye, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa pazarında yoğun ilgi gören başta seracılık olmak üzere reklamcılık ve inşaat sektöründe kullanılan poli-karbonat levhalar, yüksek performansla UV ışınlarının neden olduğu yıpranmalara karşı üstün direnç sağlıyor.

ÇÖZÜM ORTAĞI OLUYOR

Maksimum süreli ışık iletim performansı ile termal ve yapısal fayda sağlayan ürün aynı zamanda sürdürülebilirlik alanına katkı sunuyor.Sera uygulamalarına levha temininin yanı sıra Assan Panel, üretim bölgesinin iklim koşullarından yetiştirilecek bitkinin özelliklerine, konstrüksiyon detaylarından kullanılacak sera örtü malzeme kalınlığına kadar sektör paydaşlarının çözüm ortağı oluyor.

SERA ISITMA MALİYETİ DÜŞÜYOR, VERİMLİLİK ARTIYOR

İstanbul’da bulunan tesisinde 2013 yılından itibaren çatı ve cephe aydınlatması için yalıtımlı paneller ile birlikte kullanılan poli-karbonat levhaları üretmekte olan Assan Panel’in, yeni üretmeye başladığı seracılık sektörüne uygun poli-karbonat levhalar çift ve ya çok katlı olarak imal edilebiliniyor. Arasında hava boşluğu bulunan, saydam tabaka halinde bir sera örtü malzemesi olan, ışık dağılımının tam olduğu ürün, yüzde 70 ışık geçirgenliğine sahip. Zararlı UV ışınlarına karşı korumalı olmasının yanı sıra cama göre hafif olması sayesinde daha az destek yapısı kullanılarak işlev görebiliyor.