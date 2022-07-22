22 Tem 2022 - 14:03- Siyaset G: 22 Tem 2022 - 14:05

AKP’li vekiller, yaz tatilinde seçim bölgesinde

TBMM’nin tatile girmesini fırsat bilen AKP Kocaeli Milletvekilleri soluğu seçim bölgesinde aldı. Her gün farklı ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelen milletvekillerinin yaz bitene kadar bu tempoyla saha çalışması gerçekleştireceği bildirildi
AKP’li vekiller, yaz tatilinde seçim bölgesinde mask
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AKP Kocaeli milletvekillerinin TBMM’de geçen yoğun mesaisi, yaz tatilinde bu kez seçim bölgesinde devam ediyor. TBMM’nin temmuz ayı ile birlikte tatile girmesinin ardından soluğu ilimizde alan milletvekilleri her gün bir ilçede teşkilat programlarına katılıyor. AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından belirlenen bu programlarda şehit yakınları, spor kulüpleri ve STK ağırlıklı ziyaretler gerçekleşiyor. İstişare kurulu üyeleri, hasta ve hane ziyaretleri ihmal edilmiyor.

7 MİLLETVEKİLİ SAHADA

Bu şekilde geçtiğimiz üç gün MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek Gebze, Kartepe ve Başiskele’deydi. Radiye Sezer Katırcıoğlu Gölcük, Dilovası, İzmit’te programlar yaptı. Cemil Yaman’ın durağı Körfez, Derince ve Dilovası oldu. Sami Çakır İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerine birer gün ayırdı. İlyas Şeker ilçe ilçe gezerek istişare kurulu üyelerini ziyaret etti. Fikri Işık, Gebze bölgesini ziyarette bulundu. Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Stadı çimleri dahil spor merkezilerinin incelemesine ağırlık verip, teşkilat programlarını da ihmal etmedi.

TBMM AÇILANA KADAR

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bu programların 1 Ekim’de TBMM açılana kadar AKP’li milletvekilleri tarafından aynı tempoyla devam edeceğini bildirdi. Milletvekilleri bu programlarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapıyor.

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22 Tem 2022 - 14:03 - Siyaset

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