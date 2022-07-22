Saadet Çayırova sahada çalışıyor

Saadet Partisi Çayırova İlçe Teşkilatı aralıksız sürdürdüğü kurum, STK ve kişisel ziyaretlerin yanı sıra ‘’Adil Devlet Adil Paylaşım ve İnsanca Yaşam’’ yeni çalışma konsepti kapsamında üye stant çalışmaları yaparak vatandaşa yönelik aktif çalışmalarına devam ediyor. Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir başkanlığında önceki gün Fatih Caddesi’nde gerçekleştirilen üye stant çalışmasına İl Başkanı Zafer Mutlu da katılarak çalışmalara destek verdi.

“KÖTÜ YÖNETİM İKTİDARIN TERCİHİ”

İl Başkanı Zafer Mutlu, “Ülke olarak bugün karşılaştığımız problemlerin sebebi mevcut yöneticilerimizin bu bakış açısına sahip olmamasıdır. Siyasi yönetimin icraatlarının vatandaşa faydalımı zararlımı olacağı doğrudan yöneticilerin tercihidir. Siz yaptığınız işi insan ve hizmet odaklı yaparsanız başarı ve fayda kaçınılmaz olur. Ancak siz yapacağınız işi yandaşlık, partizanlık yada günü geçiştirmek için yaparsanız bu kaynakların israfı olur ve insanımıza da hizmet değil külfet getirmiş olur. Bugün ülkemizde yıllardır bu ikinci seçeneğin uygulandığını görüyoruz. Ancak milletimiz müsterih olsun, bugünler geçecek ve hep birlikte özlediğimiz ve hayal ettiğimiz yönetimi birlikte kuracağız’’ dedi.

ESNAF: ÇOK ZOR DURUMDAYIZ

İl Başkanı Zafer Mutlu ve Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir, üye standına gelen vatandaşlarla sohbet etti ve onları dinledi. Bölge esnaflarıyla da bir süre sohbet eden Mutlu’ya esnaflar, “Artık zam yapmaktan utanır olduk, etiket değiştirmeye yetişemiyoruz. Bir hafta önceki etikete bakarak alışveriş yapan vatandaşa bu eski fiyat şimdi şu kadar dediğimizde vatandaşta haklı olarak sitem ediyor. Gerçekten zor durumdayız’’ şeklinde dert yandılar.