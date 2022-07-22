Berber ücretlerine büyük zam

Kocaeli’de berber fiyatlarına zam geldi. Berberler Odası yeni fiyat tarifesini berberlere gönderirken, fiyatlarda yaşanan artış dikkat çekti. Kocaeli Berberler Esnaf Odası, geçtiğimiz yıl eylül ayında artan girdi maliyetleri karşısında yeni fiyat tarifesi belirlemek durumunda kalmıştı. Buna göre 3. sınıf işletmelerde saç kesimi 18 TL’den 25 TL’ye, 2. sınıf işletmelerde 22 TL’den 30 TL’ye, 1. sınıf işletmelerde 25 TL’den 35 TL’ye, lüks sınıfta yer alan berberlerde ise 40 TL’den 50 TL’ye yükselmişti.

“ÜYELERİMİZ GİDERLERİNİ KARŞILAYAMAZ HALE GELMİŞTİR”

Yeni tarifede b sınıfı saç kesim 25 TL’den, 60 TL’ye yükseldi. Bir önceki tarifede 70 TL-105 TL arası değişen saç-sakal kesimi ve yıkama fiyatı yeni tarifede 130 TL-220 TL arasında olacak Zam ile ilgili açıklama yapan Kocaeli berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, “Son tarife güncellemesinin üzerinden 1 yıla yakın bir zaman geçti. Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların ülkemizi de etkilemesi sonucunda yükselen enflasyon nedeniyle esnaflarımızın giderlerinde ek artışlar olmuştur. Bunların neticesinde üyelerimiz giderlerini karşılayamaz, ödemelerini yapamaz hale gelmiştir. Üyelerimizden gelen tarife talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni tarifemiz, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’nde onaylanarak uygulanmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.