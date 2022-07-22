İklim değişikliğine bakır engeli

Enerji Hukuku Uzmanı, AGB Consultans Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Abide Gülel, dünyayı bekleyen bu yeni tehlike hakkında şu bilgileri verdi:

NEDEN BAKIRA İHTİYAÇ VAR?

“Bakır, fosil yakıtlardan sürdürülebilir enerjiye geçişte o kadar merkezi bir durumda ki, dünya çapındaki talebin 2035 yılına kadar 25 milyon metrik tondan 50 milyon metrik tona yani iki katına çıkması muhtemel. 2050'de 53 milyon metrik tona yükselmeye devam edecek. Bu rakam 1900 ile 2021 yılları arasında dünyada tüketilen tüm bakırdan daha fazla. Dünyanın bunu karşılaması mümkün değil.

Bakır, yenilenebilir enerjiyi taşıyan altyapının anahtarıdır. Elektrikli araçlar, güneş ve rüzgar enerjisi ve enerji depolama için pillerin tümü bakırla çalışır. Elektrifikasyonun metali olarak tanımlanan, elektrikli araçlarda, rüzgarda, güneşte ve pil projelerinde kullanılan bakır, talep artışının çoğunu yönlendirecek.

Örneğin, içten yanmalı araçların güç aktarma aksamlarında yaklaşık 24 kilogram bakır var. Hafif hizmet tipi, pille çalışan bir elektrikli aracın güç aktarma aksamı 60 kg bakır gerektirir. Orta hizmet tipi bir araç için 139 kg bakır gerekirken, ağır hizmet tipi bir araç için 425 kg bakır gerekiyor.

DAHA FAZLA BAKIR MADENİ AÇMAK DA YETERLİ DEĞİL

Elektrikli araçlar, rüzgar, güneş ve piller için gerekli bakırın önümüzdeki on yılın ortasına kadar üç katına çıkacağını tahmin ediyor.

Bu kaçınılmaz sorunun bariz çözümü ise daha fazla bakır madeni açmak olacaktır. Bu kesinlikle gelecek kıtlıkların giderilmesine yardımcı olacaktır, ancak bu denkleştirmelerin çok geç olacağı bir durumdur.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın araştırmasına göre, yeni bir bakır madeni açıldıktan sonra, verimli bir şekilde çalışmaya başlaması ortalama 16 yıl sürüyor. Bakır, birden fazla endüstride kullanımı nedeniyle dünyanın talebini karşılayamıyor.

YENİ JEOPOLİTİK DÜZEN OLUŞABİLİR

Önemli miktarda yeni arz sağlanmadıkça, iklim hedeflerine ulaşılamayacağı ortada. Bakır kıtlığı yeşil enerjiyi, teknoloji girişimlerinin ilerlemesini durdurabilir. Hatta, S&P Global Başkan Yardımcısı Daniel Yergin ''Bakır gibi madenlerin etrafında yeni bir jeopolitik düzen oluşacak” diyor. Tehlike büyük ama şimdilik çaresi yok.”