Toyota Kaya'da Yeni Yaris Cross’un ilk teslimatı gerçekleşti!

Toyota’nın hem şık hem de spor yenimodeli Yaris Cross Hybridilk sahiplerine teslim edilmeye başladı. Yeni Yaris Crosshibrit ve benzinli olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. SUV tasarım diliyle projelendirilen Yaris Cross, “rahat, hızlı, akıllı” tasarım temasıyla hem akla hem de kalbe hitap ediyor.Yeni Yaris Cross Türkiye’deki tüm Toyota Plazalarda olduğu gibi Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da da ilk sahibine kavuştu.

ÇOK BEĞENİLDİ

Yeni Yaris Cross Hybrid’in anahtar teslimatını Toyota Plaza Kocaeli Kaya Satış Danışmanı Fatih Yasin Halil’den alan Sevde Zeren ve Orçun Zeren çifti büyük mutluluk yaşadı. Yeni Yaris Cross Hybrid’i teslim alan çift spor ve şıklığın bir arada olduğu bu modelde Toyota kalitesini yaşayacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

KUSURSUZ BULUŞMA

Yeni Yaris CrossHybridkendi kendini şarj eden hibrit motoruyla hem verimli hem de sessiz bir sürüş deneyimi sunar.Cesur ve sofistike görünümü ile şehir içinde tüm bakışları üzerine çeken Yaris Cross Hybrid, arazide ise gerçek bir SUV deneyimi yaşatıyor. Yeni Yaris Cross Hybrid'de akıllı telefon entegrasyonu (Apple Car Play ve Android Auto) ve kablosuz şarj ünitesi sayesinde eğlenceyle bağınız hiç kopmaz.

GENİŞ BAGAJ ALANI

Konfor ve kontrol parmaklarınız ucunda yer alacak Yeni Yaris Cross hem şehirde hem de doğada vazgeçilmez yol arkadaşınız olacak.Yaris Cross Hybrid’in “çift katlı” ve “çift bölmeli” bagaj alanı ihtiyaca göre değiştirilerek günlük aktivitelere kolayca uyum sağlayabiliyor. Koltuklar normal konumundayken 397 litre bagaj hacmine sahip olan Yaris Cross Hybrid; 40:20:40 katlanır arka koltuk sistemi sayesinde 1,097 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor.