22 Tem 2022 - 14:41- Gündem G: 22 Tem 2022 - 14:54

Otel Asya’nın sahibi Küçükçağlayan vefat etti
Otel Asya’nın sahibi Küçükçağlayan vefat etti mask

Otel Asya’nın sahibi Ali Kenan Küçükçağlayan(95) tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. Küçükçağlayan'ın cenazesi cumartesi günü Fevziye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Bağçeşme Mezarlığı'na defnedilecek. Türkiye Otelciler Birliği’nin kurucularından olan Küçükçağlayan uzun yıllar ilimizde vergi şampiyonu olmuş bir isimdi.
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22 Tem 2022 - 14:41 - Gündem

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