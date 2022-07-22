Bizkandırayız Platformu’ndan Turan Sarı’ya vefa

Kandıra’da Belediye Başkanlığı, Kandıra Gençlerbirliği Başkanlığı, Kocaelispor Kulübü Başkanlığı, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanlığı ve 100. yılında Rotary Kulübü Başkanlığı gibi önemli görevleri yapmış olan Diş Hekimi Turan Sarı yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor. Turan Sarı için yıllar önce Kandıra Belediyesi’nde birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları, Kandıra Gençlerbirliği oyuncuları ve sevenleri, İzmit Gülümse Cafe’de bir araya gelerek doğum günü sürprizi yaptılar.

YOĞUN KATILIM

Aygün Aynagöz’ün açılış konuşması ile başlayan toplantıda; Kocaeli Gazetesi yazarlarından İsa Akıncı, Kandıra Gençlerbirliği eski oyuncularından Tarık Kardaş, Hasan Yenişen, Öner Kaymak, Sedat Akdeniz, Suat Güzel, İlker Ersoy, Mesut Memiş, Günay Çölmek, Recai Güzel, Levent Açıkgöz, Bahadır Memiş, Süleyman Gökdemir, Zafer Kayı, Kandıra Gençlerbirliği eski koçu Murat Güzel ve Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Turan Sarı ile ilgili konuşma yaptı.

İMZALI FORMA HEDİYE ETTİLER

Yaşantısında ve görev aldığı dönemlerde herkese eşit mesafede duran, almaktan çok çevresine veren, amatör kulüp olarak o yokluk dönemlerinde tüm oyuncuları Almanya’ya götüren,12 Eylül askeri darbesinde görevinden alınmayan tek belediye başkanı olan Turan Sarı’ya tüm katılımcıların imzaladığı Kandıra Gençlerbirliği forması takımın eski koçu Murat Güzel ve eski kaptanlardan Öner Kaymak, İlker Ersoy ve Mesut Memiş tarafından hediye edildi.

HÜRRİYET DE KATILDI

Ayrıca Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin önceki dönem faaliyetlerini konu alan kitabı Ahsen Okyar ve Aygün Aynagöz tarafından takdim edildi. Öte yandan kutlamaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katılması günün bir başka sürprizi oldu. Oldukça sıcak sohbetin ardından Turan Sarı Doğum günü pastasını kesti ve çekilen hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi.