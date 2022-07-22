Alınan bilgiye göre İzmit’e bağlı Sarışeyh Mahallesinde 21 Temmuz günü ormanlık alanda çıkan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm tarla ile 4 dönüm meşe ve palamut ağaçları ile kaplı ormanlık alan yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yangının Sarışeyh Mahallesinde ikamet eden C.K. (47) isimli şahsın kendisine ait tarlada balya pres makinesi ile çalışmakta iken, makineden kıvılcım çıkması sonucu başladığını tespit etti. Taksirle orman yangınına sebep olan C.K isimli şahıs adli işlemlerin yapılması için Orman işletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
22 Tem 2022 - 16:31- Asayiş Güncelleme: 22 Tem 2022 - 16:40
Dikkatsizlik nedeniyle 7 dönüm alan kül oldu
İzmit Sarışeyh Mahallesindeki tarlasında balya pres makinesi ile çalışmakta iken, makineden kıvılcım çıkması sonucu orman yangınına neden olduğu tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.