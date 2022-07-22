Dikkatsizlik nedeniyle 7 dönüm alan kül oldu

Alınan bilgiye göre İzmit’e bağlı Sarışeyh Mahallesinde 21 Temmuz günü ormanlık alanda çıkan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm tarla ile 4 dönüm meşe ve palamut ağaçları ile kaplı ormanlık alan yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yangının Sarışeyh Mahallesinde ikamet eden C.K. (47) isimli şahsın kendisine ait tarlada balya pres makinesi ile çalışmakta iken, makineden kıvılcım çıkması sonucu başladığını tespit etti. Taksirle orman yangınına sebep olan C.K isimli şahıs adli işlemlerin yapılması için Orman işletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.