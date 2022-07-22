Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda M.B. isimli şahsın İzmit Emirhan Mahallesinde kamuyaait arazide kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde alınan bilgi üzerine, 21 Temmuz günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilo kubar esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan M.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
22 Tem 2022 - 17:09- Asayiş Güncelleme: 22 Tem 2022 - 17:11
Kamu arazisinde uyuşturucu yetiştirirken jandarmaya yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu arazisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şahsa yönelik düzenlenen operasyonda değişik tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.