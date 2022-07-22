Kamu arazisinde uyuşturucu yetiştirirken jandarmaya yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda M.B. isimli şahsın İzmit Emirhan Mahallesinde kamuyaait arazide kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde alınan bilgi üzerine, 21 Temmuz günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilo kubar esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan M.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.