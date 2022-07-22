22 Tem 2022 - 17:09- Asayiş G: 22 Tem 2022 - 17:11

Kamu arazisinde uyuşturucu yetiştirirken jandarmaya yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu arazisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şahsa yönelik düzenlenen operasyonda değişik tür ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kamu arazisinde uyuşturucu yetiştirirken jandarmaya yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda M.B. isimli şahsın İzmit Emirhan Mahallesinde kamuyaait arazide kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde alınan bilgi üzerine, 21 Temmuz günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilo kubar esrar, 200 gram toz esrar, 490 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 250 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan M.B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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22 Tem 2022 - 17:09 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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