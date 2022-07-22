Ümit Özdağ Kocaeli İl Başkanını görevden aldı

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık’ın Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından görevden alındığı iddiası dün akşam saatlerinden beri kamuoyunda konuşuluyor. Görevden alınma iddialarını reddeden Çalık kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmişti. Konu ile alakalı beklenen resmi açıklama geldi. Genel Başkan Ümit Özdağ'ın imzasını taşıyan İl Teşkilatının göreden alınması yazısı Kocaeli Valiliğine ulaştı.

YENİ BAŞKAN ERSİN ÖZYILMAZ

Vedat Çalık'ın yerine kongreye kadar geçici olarak İş İnsanı Ersin Özyılmaz atandı. İl Teşkilatı kongresi Ağustos ayının 2. Haftası gerçekleşecek.

Konu ile ilgili resmi açıklamayı Genel Merkez GİK Üyesi Hüseyin Şahin yaptı. Sivri çıkışları ile bilinen Çalık, son olarak Büyükşehir Belediyesi ile ihale bağlantılarını yazan Gazeteci Ergün Demir'e ettiği hakaretler ile gündeme gelmişti.