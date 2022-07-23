TFF 2. Lig ekibi, Kocaelispor, art arda transferlerini açıklamaya devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulüp, Galatasaray alt yapısından yetişen 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk’ü kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor’da geçiren Mertan, 11 lig 2 kupa maçı olmak üzere 13 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli oyuncuyla opsiyon hakkı Kocaelispor’da olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
23 Tem 2022 - 09:40- Spor Güncelleme: 23 Tem 2022 - 09:42
Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kocaelispor, 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk’ü de renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.