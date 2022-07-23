Hürriyet’ten yüzde 30 zam müjdesi

Her zaman emekten yana tavır alan ve adalet duygusuyla hareket eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet zorlu ekonomik koşullara rağmen belediye bütçesindeki imkanları zorlayarak belediye çalışanlarına yüzde 30 oranında ara zam yaptı, çalışanlarını enflasyona ezdirmedi. Bu müjdeli haberin ardından tüm çalışanlar Başkan Hürriyet ve sendika yöneticilerine duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

YOĞUN KATILIM

Makam Toplantı Salonunda yapılan zam açıklamasına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, BEKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akın, İzmit Belediye Başkanı Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, İzmit Belediyesi yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

KEMAL TÜRKLER’İ UNUTMADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sözlerine DİSK’in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin 42. Yıldönümünde rahmetle anarak başladı. Başkan Hürriyet sözlerinin devamında, “Göreve geldiğimizden bu yana işçinin, emekçinin, alın terinin karşılığını en üst boyutta verebilmek için ciddi bir mücadele verdik. Herhangi bir kayırmacı anlayışla değil eşit yaklaşımla, adaletle ve şeffaflıkla hareket ettik. Bütün hesaplarımızı sendikanın önüne döktük.

“ÖNCE ADALET DUYGUSUYLA HAREKET ETTİK”

İlk toplu sözleşmemiz büyük bir çabayla yapıldı. Ekonomik koşullar, belediyelerin durumları ortadayken en üst boyutta şartlarımızı zorladık. Önce adalet duygusu içerisinde hareket ettik. 49 ayrı iş tanımını 7 iş tanımına indirerek eşit işe eşit ücret ilkesini uygulayabilmek için büyük bir mücadele vermiştik. Yıllardır yok pahasına çalışına ücretleri nasıl en yükseğe çıkarırız diye bir çalışma gerçekleşmiştik. Bizim ve sendikanın bile umduğunun ötesinde çok güzel bir sözleşme imzalamıştık. İlk sözleşme olmasına rağmen ciddi bir zam oranı verme imkanımız olmuştu.

“EN DÜŞÜK YEVMİYE 257 LİRA OLDU”

Bende çok mutlu olmuştum. İşçimizin alın terinin daha fazlası mümkün. Gönül daha da yükseğini yapalım ister ama o dönem şartları içerisinde en iyi zamlardan bir tanesiydi. Ne yazık ki alım gücünün düşmesi, Türkiye ekonomisinin giderek derinleşmesi, enflasyonun tutulamaz olması ve hayat pahalılığı, sofraların boş kalması en çok emekçiyi vuruyor. Mutfakta yangın var. Bunun farkındayız. Geldiğimiz bu noktada emekçilerimizin en iyi şartlarda ara zammı alabilmesi için yine aynı şeffaflıkla sendikanın önüne hesaplarımız döküldü. Sendika yetkililerimiz ve belediye yetkilileri bir arada çalıştılar. Gönül isterdi daha fazlası olsun ama şu anda verebileceğimiz en yüksek ara zam oranı yüzde 30. Sendikamızla anlaştık. En düşük yevmiyemiz şu anda 257.40 liraya çıkmış durumda. Asgari ücretin yevmiyesi 215.70’e gelirken bizim en düşük yevmiyemiz 257.50’a geldi.

“HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ”

Asgari ücret üzerinden hesaplanan yevmiyenin yüzde 20 fazlası oldu bizim zammımız. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme yaptık. Bu hayat pahalılığına bir nebze de olsa katkı olsun diye ara zammı yaptık. İnşallah ülkenin durumu daha da düzelir de daha iyisini veririz. Her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Daha iyi koşulları hep birlikte el birliğiyle sağlamak nasip olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

“BİR GİRDABIN İÇERİSİNDEYİZ”

DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “DİSK’in işçi sınıfı mücadelesinin mimarlığını yapan ve 42 yıl önce katledilen DİSK’in kurucu genel başkanı Kemal Türkleri’i bende saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye işçi sınıfı DİSK’in mücadelesiyle bu ülkede emeğin gerçekten anlamını hissetmiştir ve bu mücadele hep böyle sürecektir. O mirası bizler de aynı şekilde taşıma ilkesiyle hareket ediyoruz. Bugün yine güzel bir mutluluğun içerisindeyiz. Türkiye uzun bir dönemdir ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı girdabı içerisinde boğulurken, yanlış ekonomik politikalar sonucu yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmeleri alım gücünün düşmesinden dolayı inanılmaz derece mağduriyet yarattı.

“BÜTÇEYE GÖRE ÇALIŞMA YAPILDI”

Ballı ihaleciler hariç, toplumun her kesimi bir girdabın içinde. Ocak ayında enflasyon açıklandığı zaman ‘Biz zamdan ziyade hayat pahalılığının durmasını istiyoruz’ bugün de aynı noktadayız. Bugün Kocaeli’de İzmit Belediye Başkanımız yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda kendi bütçelerine göre bir çalışma yaptı. Sizler adına bugün bu hayat pahalılığına bir can suyu olması ve bütçeyi sizler adına kullanma noktasında sizlere bir ara zam için birlikteyiz.

“BU HALKA İHANET ETTİLER”

Büyükşehir Belediyesinin yıllık bütçesi 9,5 milyar lira. Aradaki gelir gider tablosuna baktığınızda 20 kat fazla olan bir yerle eğer ilçe belediyesi aynı oranı veriyorsa bu ilçe belediyesi için büyük bir başarıdır. Eğer şu kiralama olayına İzmit Belediyesini mahkum etmeselerdi, belki de araçlar alınsaydı şu anda belki de farklı şeyler de konuşuyor olabilirdik. Ne yazık ki İzmit Belediyesinin, İzmit halkının menfaatine olan bir projeye hayır diyerek kalkan eller ne yazık ki bu halka ihanet etmiştir. İzöit Belediyesinde hiçbir bilgi bizden saklanmıyor, çok rahatız ve şeffafız.

“BU BELEDİYENİN PRESTİJİNİ ZİRVEYE ÇIKARACAĞIZ”

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri emekten yana tavır alan başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e de tüm işçi arkadaşlarım ve sendikam adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bizler de bu belediyenin prestijini, çalışma tempomuzla zirveye çıkartmak için söz veriyoruz. Hep birlikte daha güzel günlerde birlikte olmak umuduyla” dedi.