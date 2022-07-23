Muharrem Alataş vefat etti

Derince 60 Evlerde ikamet eden ilimizde geniş bir kesimi tarafından tanınan 76 yaşındaki Muharrem Alataş 2 buçuk senedir yaşam savaşı verdiği ALS hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Petrol Ofisi İşletme Müdürlüğünden emekli olan 2 çocuk babası Muharrem Alataş'ın cenazesi bugün ikindi namazında Fevziye Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Derince mezarlığında defnedilecek.