Olay, İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A isimli şahıs babası G.A ile henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler baba ve oğlu ayırdı. Sonrasında sinir krizi geçiren M.A. belinden çıkardığı kesici aletle kendisini yaralamaya çalıştı. Ardından evin balkonuna çıkan M.A.’yı polis ve itfaiye ekipleri ikna etmek için çabaladı. Uzun süren uğraşların ardından ikna edilerek balkondan indirilen M.A. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
23 Tem 2022 - 10:02- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2022 - 10:05
Babasıyla tartışan genç sinir krizi geçirdi
İzmit'te babasıyla tartışan genç sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.