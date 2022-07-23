İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Saral’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer gerçekleştirilen genel kurulda KYÖD Başkanı seçilen Uğur Saral’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.
BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER
Koordinatörler Başkan Saral’a İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve tebrik mesajlarını iletti. Başkan Uğur Saral da ziyaretten dolayı Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer’e teşekkürlerini ileterek İzmit Belediyesi yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.