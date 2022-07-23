İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Saral’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer gerçekleştirilen genel kurulda KYÖD Başkanı seçilen Uğur Saral’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER

Koordinatörler Başkan Saral’a İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ve tebrik mesajlarını iletti. Başkan Uğur Saral da ziyaretten dolayı Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer’e teşekkürlerini ileterek İzmit Belediyesi yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.