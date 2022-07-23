23 Tem 2022 - 10:29- Spor G: 23 Tem 2022 - 10:31

Belediye Derincespor, İsmail Cem Cambaz’a emanet
Belediye Derincespor, İsmail Cem Cambaz’a emanet mask
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Yeni sezon öncesi hayli çalkantılı günler geçiren Belediye Derincespor’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın devreye girmesi ile sarı lacivertli kulüp krizden çıkmış ve destek sözü derin bir nefes aldırmıştı. Sarı lacivertliler yeni teknik adamını da belirledi ve takım İsmail Cem Cambaz’a emanet edildi. 1977 Muğla doğumlu teknik adam Bodrumspor, Sakaryaspor, Muğlaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Payasspor, Artvin Hopaspor ve son olarak Osmaniyespor takımlarını çalıştırdı. İmzasını atan Cambaz takımı ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.
# başkanı, bir, ile

23 Tem 2022 - 10:29 - Spor

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